"Никто ее не трогал": Малахова обвинили в избиении женщины

Телеведущий защитил себя

Каждая знаменитость рано или поздно оказывается в центре скандала. И, даже если в сомнительном поведении звезда была не замечена, найдутся те, кто с удовольствием очернит ее имя. Взять, например, Андрея Малахова, который как-то стал гостем журналистки Алены Жигаловой.

В ходе шоу "Алена, блин!" он рассказал о многочисленных скандалах, в которые волей судьбы оказался втянут. Был, как оказалось, среди них и тот, в ходе которого его обвинили в избиении женщины. Сделали это, утверждает Малахов, сотрудники с канала-конкурента.

Незадолго до происшествия Андрей Малахов как раз сменил "Первый канал" на "Россию 1". И на одном из первых же выпусков он заметил подозрительную даму, которая тайком снимала происходящее в павильоне.

После окончания съемок Андрей пригласил женщину в своей кабинет и, выведав место ее работы, сообщил, что не выпустит ее до тех пор, пока она не удалит всю выведанную информацию. Шпионка подчинилась, однако позднее раструбила о том, что телеведущий применил к ней силу.

"Никто ее не трогал", – поделился с Аленой Жигаловой Андрей Малахов.

Увы, не все подобные рассказы оказались лишь черным пиаром. Кристина Асмус, например, призналась, что пережитое домашнее насилие навсегда ее сломало.

