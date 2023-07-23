"Никто ее не трогал": Малахова обвинили в избиении женщины

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Каждая знаменитость рано или поздно оказывается в центре скандала. И, даже если в сомнительном поведении звезда была не замечена, найдутся те, кто с удовольствием очернит ее имя. Взять, например, Андрея Малахова, который как-то стал гостем журналистки Алены Жигаловой.
В ходе шоу "Алена, блин!" он рассказал о многочисленных скандалах, в которые волей судьбы оказался втянут. Был, как оказалось, среди них и тот, в ходе которого его обвинили в избиении женщины. Сделали это, утверждает Малахов, сотрудники с канала-конкурента.
Незадолго до происшествия Андрей Малахов как раз сменил "Первый канал" на "Россию 1". И на одном из первых же выпусков он заметил подозрительную даму, которая тайком снимала происходящее в павильоне.
После окончания съемок Андрей пригласил женщину в своей кабинет и, выведав место ее работы, сообщил, что не выпустит ее до тех пор, пока она не удалит всю выведанную информацию. Шпионка подчинилась, однако позднее раструбила о том, что телеведущий применил к ней силу.
"Никто ее не трогал", – поделился с Аленой Жигаловой Андрей Малахов.
Увы, не все подобные рассказы оказались лишь черным пиаром. Кристина Асмус, например, призналась, что пережитое домашнее насилие навсегда ее сломало.
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