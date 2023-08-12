Финансировал США: Малахов выступил с признанием

Журналист об этом сильно сожалеет

Телеведущий Андрей Малахов в последнее время стал делать больше патриотичных выпусков своей передачи – за это некоторые люди даже стали относиться к нему лучше, чем раньше.

Однако в его деятельности оказалось все не так гладко. Как сам признался журналист, за ним имеет грех в виде финансирования США. Причем сделал это он совсем недавно.

Малахов рассказал в соцсетях, что сходил на премьеру нашумевшей кинокартины "Барби". Где он это сделал пояснять не стал, однако, судя по всему, все произошло за границей.

"Фильм, собравший в прокате $1000000000 – полнейшая чушь! (ушел спустя 30 минут, до меня 4 человека вышли из кинотеатра). Кусаю локти, что будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!", – указал Андрей.

Ранее Андрей Малахов сообщал, что находится в отпуске. Он вышел на связь с публикой, записав небольшой ролик с обращением. Многие обратили внимание на внешний вид телеведущего, который, по их мнению, стал выглядеть значительно хуже.