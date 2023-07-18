"Новую девушку зовут Татуся": спутавшегося с другой женатого Малахова сдали с потрохами

О браке телеведущего ходили тревожные слухи

В последние годы в светской тусовке шепчутся о том, что в браке знаменитого журналиста не все гладко. Появлялась информацию об изменах звезды телеэкрана. А на этом фоне странным казалось то, что Андрей Малахов стал очень редко выходить в свет в компании жены.

Шоумен предпочитает не комментировать эту информацию. Всем известно, что человек он довольно скрытный, а потому детали своей личной жизни хранит в строжайшем секрете. Зато коллеги телеведущего по шоу-бизнесу язык за зубами не держат и раскрывают пикантные детали его жизни за пределами студии.

На днях Гоген Солнцев сделал громкое заявление, которое наверняка ставит Андрея Малахова в неловкое положение. Скандально известный актер рассказывал журналистам о своей новой возрастной возлюбленной.

"Мою новую девушку зовут Татуся. Мы с ней познакомились около года назад. Татусик спасла меня от одиночества", – сказал шоумен.

А после заявил, что с ней уже успел спутаться телеведущий, потому что якобы положил глаз на старушку.

"Так посматривал на нее! Я сразу заметил: с сексуальным подтекстом. Заревновал даже. От Андрея Николаевича уж никак не ожидал!" – сдал с потрохами женатого Андрея Малахова Гоген Солнцев, который решил больше не выводить в свет возлюбленную, чтобы не увели.

