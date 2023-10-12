Получившую почетное звание Гагарину поставили на место

Получившую почетное звание Гагарину поставили на место
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Титут "лучшей" достался другой артистке

Известный журналист Отар Кушанашвили оценил итоги недавнего опроса ВЦИОМ. Социологи поинтересовались у россиян, кого они по праву могут назвать лучшими артистами в стране. Среди мужчин выбор пал на певца SHAMAN – конкурировать с ним не могли, поскольку сейчас он находится на невероятной волне популярности из-за своих патриотичных песен и привлекательности для противоположного пола. А вот среди артисток выбор пал на Полину Гагарину.

Подобные результаты насмешили Кушанашвили. Результат SHAMAN он и впрям признает, утверждая, что певец достиг невероятного успеха за довольно короткое время. А вот к данным по Гагариной у него есть вопросы.

"Знаете, какой поразительный момент? Аллы Пугачевой в списке нет. Она же уже практически без малого иноагент, но пока не прибегают к последней мере воздействия", – заявил журналист.

При этом он не хочет ставить под сомнение ее выдающиеся заслуги перед страной в творческом плане. Кушанашвили указал, что Пугачева "всегда была, есть и будет" лучшей.

"Полина, милая Полина. Мы же с тобой понимаем, что Алла Пугачева навсегда певица номер один. Но это ВЦИОМ проводил опрос", – поставил он на место получившую почетное звание Гагарину.

Он также отметил, что в списке не было Ольги Бузовой, которая до сих пор поет свои песни "из каждого утюга", и, что самое интересное, Филиппа Киркорова. Его заменил Николай Басков, который известен своей позицией и невероятной любовью к России.

Ранее "Утро.ру" сообщало, как Полина Гагарина вышвырнула из "Голоса" популярного певца.

Источник: YouTube
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