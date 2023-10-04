Бывший муж Гагариной появился на публике с копией певицы

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Популярная российская певица Полина Гагарина к 36 годам добилась значительный творческих успехов. Сегодня она является одной из самых высокооплачиваемых и, соответственно, востребованных артистов на отечественной эстраде.
Карьера исполнительницы пошла в гору после победы во втором сезоне проекта "Фабрика звезд". Полина Гагарина даже представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение", где завоевала серебро.
Однако личная жизнь звезды сложилась не так удачно. С первым мужем Полина Гагарина прожила всего три года. От актера Петра Кислова она родила сына Андрея. Во втором браке у певицы появилась дочь Мия. Однако с фотографом Дмитрием Исхаковым звезда тоже разошлась после шести с лишним лет замужества.
И пока исполнительница занимается воспитанием наследников, ее второй супруг демонстрирует публике новую возлюбленную. Видимо, Дмитрий Исхаков был настолько влюблен в Полину Гагарину, что следующую даму сердца выбрал максимально похожую на нее.
В социальных сетях Ольгу Ярошевскую так и называют – точная копия Полины Гагариной. Ее в компании бывшего супруга певицы заметили на премьере российского фильма "Дурные деньги".
Кстати, Полина Гагарина, согласно опросу ВЦИОМ, стала лидером российской эстрады среди женщин. Ее поддержали 19% респондентов.
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