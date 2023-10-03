"Я в ужасе": Гагарину шокировало решение Крида на "Голосе"

"Я в ужасе": Гагарину шокировало решение Крида на "Голосе"
Фото: starhit.ru
Наставница не понимает, как коллега сделал такой шаг

"Голос. Уже не дети" проходит на этапе поединков, где жюри выбирают сильнейшего из двух опытных вокалистов. Наставники переживают то еще эмоциональное дебри – которое, впрочем, не идет ни в какое сравнение с тем, что чувствуют во время отказа молодые таланты, отдающие душу во время исполнения номера.

На этот раз победительница девятого "Голоса" столкнулась с отказом от Егора Крида, который принял тяжелое решение и оставил в команде Елизавету Трофимову. Конечно, Аделия, которая была настроена на победу, не смогла сдержать слез.

После этого решения слово взяла Полина Гагарина, заявившая, что не понимает, как Криду пришло в голову поставить в пару обеих потрясающих исполнительниц.

"Я в ужасе", – высказалась Полина.

Крид попытался оправдаться, заявив, что всегда осознано пытается добиться интересного и неожиданного соперничества. А напоследок пообещал Аделии, что однажды они еще встретятся. Егор поучаствовал в записи одной из ее песен.

Зрительскими симпатиями Аделия также не была обделена – многие остро восприняли ее выбывание из шоу.

"Считаю, она была сильнее Лизы. Интереснее было бы ее видеть дальше, талантливая девочка!", "Егор, что ты натворил?", – высказываются в комментариях.

А ранее мы писали, как прошел этап поединков в "Голосе" у подопечных Димы Билана.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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