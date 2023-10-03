"Я в ужасе": Гагарину шокировало решение Крида на "Голосе"

Наставница не понимает, как коллега сделал такой шаг

"Голос. Уже не дети" проходит на этапе поединков, где жюри выбирают сильнейшего из двух опытных вокалистов. Наставники переживают то еще эмоциональное дебри – которое, впрочем, не идет ни в какое сравнение с тем, что чувствуют во время отказа молодые таланты, отдающие душу во время исполнения номера.

На этот раз победительница девятого "Голоса" столкнулась с отказом от Егора Крида, который принял тяжелое решение и оставил в команде Елизавету Трофимову. Конечно, Аделия, которая была настроена на победу, не смогла сдержать слез.

После этого решения слово взяла Полина Гагарина, заявившая, что не понимает, как Криду пришло в голову поставить в пару обеих потрясающих исполнительниц.

"Я в ужасе", – высказалась Полина.

Крид попытался оправдаться, заявив, что всегда осознано пытается добиться интересного и неожиданного соперничества. А напоследок пообещал Аделии, что однажды они еще встретятся. Егор поучаствовал в записи одной из ее песен.

Зрительскими симпатиями Аделия также не была обделена – многие остро восприняли ее выбывание из шоу.

"Считаю, она была сильнее Лизы. Интереснее было бы ее видеть дальше, талантливая девочка!", "Егор, что ты натворил?", – высказываются в комментариях.

А ранее мы писали, как прошел этап поединков в "Голосе" у подопечных Димы Билана.