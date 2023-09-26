Улетевшая в Европу звезда "Голоса" отреклась от России

Все ради карьеры

Китайская исполнительница и актриса Ян Гэ смогла пройти слепые прослушивания на немецком аналоге музыкального шоу "Голос". В ходе своего выступления перед жюри она решила опустить информацию о России, где прожила целых шестнадцать лет.

К слову, к Гэ повернулись кресла всего судейского состава. Девушка рассказала, что приехала в ФРГ из Китая. При этом не упомянула, что принимала участие в российском "Голосе" и даже смогла выйти в финал под руководством Димы Билана.

Как пишут медиа, в российском Интернете многие хорошо знают и помнят Ян, у которой имеется немало подписчиков и поклонников в этой стране.

Девушка жаловалась на YouTube на непростое изучение сложного русского языка. В Россию она приехала получить образование переводчика. Длительное время работала в столичных театрах. В ФРГ Ян оказалась, гастролируя как раз со столичным театром.