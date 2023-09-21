Выступающая в госпиталях звезда "Голоса" назвала самые популярные у солдат песни

Выступающая в госпиталях звезда "Голоса" назвала самые популярные у солдат песни
Фото: пресс-служба
Певица считает своим долгом помогать песней военнослужащим

Александра Круглова  – звезда седьмого сезона шоу "Голос". Недавно она получила грант на реализацию программы поддержки военных, проходящих реабилитацию в госпиталях. Корреспондент "Утро.ру" узнал подробности благого дела.

Фото: пресс-служба

– Меня всегда смущало безразличие или нападки на народ некоторых коллег в начале СВО. Мне же просто хотелось поддержать свою страну в такой непростой ситуации, принести ей пользу. Так родилась идея создания проекта помощи в реабилитации военным. Я счастлива, что вместе с коллегами могу радовать солдат музыкой. Уже больше года мы успешно реализуем эту идею. 

Как отреагировали на проект другие артисты?

Людей, которые прониклись идеей, очень много. Музыканты, менеджеры, артисты… В основном это люди, у которых в России есть корни или истории, связанные с Великой Отечественной войной 1941-1945 г. Сейчас с нами сотрудничают Эдгард Запашный, Антон Богданов, Вадим Казаченко, Олег Газманов, участники проекта "Голос". Они понимают сложившуюся ситуацию/ У людей есть душа, поэтому они понимают важность проекта, откликаются и участвуют в его реализации. 

Вы часто выступаете перед военными. Сразу вспоминается Клавдия Шульженко, которая выступала на фронте перед бойцами...

Для меня огромное счастье иметь возможность делиться с людьми музыкой, помогать им переживать сложные времена. Каждый раз выезжая с нашей агитбригадой в госпитали, мы разговариваем не только с военными, но и с главными врачами, медсестрами. Мы делаем это искренне и безвозмездно. Это так здорово, радовать еще и тех, кто спасает наших ребят! Они там 24/7 без отдыха трудятся…

Как военные реагируют на Ваш приезд?

Солдаты очень радуются нашему приезду. Мы поинтересовались у них, какие песни они хотели бы слышать от артистов, приезжающих к ним. Они поделились, что любят популярные песни военных лет. Главное, чтобы композиции были позитивные. Нас растрогали слезы на глазах солдат во время исполнения "Катюши". Музыка им помогает справляться с трудностями, ведь она – лекарство для души и тела. И сейчас мы планируем организовать концерт, в котором примут участие лучшие артисты страны. Очень хотим пригласить военнослужащих, их семьи и всех тех, кто сегодня нуждается в поддержке. Для нас это главная цель. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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