Гагарина неожиданно вышвырнула из "Голоса" популярного певца

И заявила, что тот нужнее "своим поклонницам"

Новый сезон "Голос. Уже не дети" не только радует зрителей новыми и смелыми номерами от конкурсантов, которые прыгают выше головы, но и интригует публику неожиданными заявлениями наставников.

Жюри уже успело отсеять ряд участников – остальные смогли выбиться в полуфинал, после которого сильнейшие будут биться за победу. К несчастью, уже состоявшийся певец Акмаль не смог пробиться дальше. А ведь все члены жюри успели отметить, что артист уже вполне самодостаточен. После его исполнения "Раневской" Гагарина решила сделать выбор в пользу Кати Качурак, заявив, что отдает Акмаля "его поклонницам".

Неожиданно серьезно, пишут СМИ, повел себя молодой Егор Крид, начав весьма плотно работать со своими участниками. На этот раз он подобрал материал для своего Федора Сорокина, исполнившего один из хитов "Арии". А его конкурсантка и коллега из команды Вероника Сыромля смогла так вжиться в образ с исполнением "Проклятия русалки", что поразила всех судей.

Крид, тем не менее, смог грамотно подобрать нужные слова, заявив, что тот не уступает Веронике – однако он просит его "уступить, как джентльмена".

Кстати, Гагарина однажды неожиданно реагировала на решение Егора после прослушиваний на "Голосе".