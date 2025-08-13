Ученые выяснили, что старость может быть заразной

Старость оказалась заразной: результаты нового исследования ученых
Фото: www.unsplash.com
Выводы экспертов поразили общественность

Корейские исследователи установили, что старение клеток может распространяться по всему организму, напоминая по механизму действие заразного вируса.

Специалисты выяснили, что ключевым элементом в этом процессе является белок HMGB1. Он запускает изменения, которые снижают способность клеток к делению и ухудшают их работу.

Исследователи обнаружили две его разновидности: "плохую" – она провоцирует воспаления и замедляет обновление клеток, и "хорошую" – она, наоборот, помогает им восстанавливать энергию и дольше оставаться "молодыми".

После сорока лет в организме начинает преобладать "плохой" вариант белка, что ускоряет процесс старения. Эксперименты на мышах показали: введение активного белка молодым особям вызывало у них признаки увядания, а блокировка "плохой" формы у старых животных улучшала заживление и повышала подвижность.

По мнению исследователей, влияние на HMGB1 может открыть путь к разработке методов замедления старения. Однако, прежде чем такие технологии станут доступны, необходимо провести дополнительные испытания и создать безопасные способы управления этим белком. Полученные данные дают надежду, что в будущем старение удастся контролировать.

Источник: Мetabolismjournal ✓ Надежный источник

