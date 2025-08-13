Ученые выяснили, что старость может быть заразной

Выводы экспертов поразили общественность

Корейские исследователи установили, что старение клеток может распространяться по всему организму, напоминая по механизму действие заразного вируса.

Специалисты выяснили, что ключевым элементом в этом процессе является белок HMGB1. Он запускает изменения, которые снижают способность клеток к делению и ухудшают их работу.

Исследователи обнаружили две его разновидности: "плохую" – она провоцирует воспаления и замедляет обновление клеток, и "хорошую" – она, наоборот, помогает им восстанавливать энергию и дольше оставаться "молодыми".

После сорока лет в организме начинает преобладать "плохой" вариант белка, что ускоряет процесс старения. Эксперименты на мышах показали: введение активного белка молодым особям вызывало у них признаки увядания, а блокировка "плохой" формы у старых животных улучшала заживление и повышала подвижность.

По мнению исследователей, влияние на HMGB1 может открыть путь к разработке методов замедления старения. Однако, прежде чем такие технологии станут доступны, необходимо провести дополнительные испытания и создать безопасные способы управления этим белком. Полученные данные дают надежду, что в будущем старение удастся контролировать.