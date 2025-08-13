Инженер ПО разрабатывает велнес-приложение для предотвращения депрессии у людей

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, депрессией страдают около 280 миллионов человек по всему миру. У людей пропадает аппетит, нарушается сон, становится трудно сосредоточиться, а на повседневные дела не остается сил. В крайних ситуациях их посещает мысль о суициде. На самом деле, каждому человеку знакомы моменты тревоги, страха или усталости. Это естественно. Однако важно не упустить момент и вовремя позаботиться о себе. Чтобы помочь людям отслеживать собственное самочувствие и справляться с эмоциональным напряжением, исследователь, инженер программного обеспечения Олег Болобан работает над созданием велнес-приложения Auri. Рассказываем, в чем его уникальность и ценность.

Олег, чем ваше приложение принципиально отличается от уже существующих решений вроде Apple Health, Fitbit или WHOOP?

Большинство приложений, которые вы упомянули, считают шаги и продолжительность сна, измеряют пульс, а потом предоставляют эти данные пользователю. Они не объясняют, что делать дальше. Мое же приложение анализирует полученные цифры и дает рекомендации. Например, человек обычно спал по 7 часов, но уже третий день подряд спит всего по 5 часов, делает лишь 1200-1500 шагов в день, пульс выше среднего. Встроенный ИИ делает предположение, что у человека, скорее всего, переутомление и повышенная тревожность. Ему порекомендуют сделать 10-минутную дыхательную практику и попробовать лечь на 30 минут раньше.

Насколько ваши рекомендации персонализированы? Это нейросеть подбирает советы?

У нас нет заранее заготовленных ответов. Помимо стандартного набора показателей, такие как сон и активность, Auri смотрит на поведенческие паттерны и демографические данные. Например, в каком часовом поясе живет пользователь, есть ли колебания в весе, выполняет ли он рекомендации и, насколько регулярно. Нейросеть будет генерировать рекомендации исходя из полной картины. Ведь один и тот же недосып может быть по разным причинам, и кому-то поможет дыхательная практика или прогулка на свежем воздухе, а кому-то – нужно обследоваться уже в поликлинике.

То есть вы не ставите диагнозы?

Нет. Есть медицинские приложения, а есть велнес-инструмент. Auri относится ко второму. Мы с командой не собираемся заменить профессиональных врачей и уж тем более клинические лаборатории. Наше приложение поможет людям лучше понять свое состояние и не пустить все на самотек. Ведь большинство людей не впадают в депрессию внезапно. Они медленно выгорают, живут в постоянном напряжении, плохо спят, игнорируют тревогу и усталость. Причем сами могут не замечать этого. И в такие моменты очень важно, чтобы рядом был кто-то или что-то, что мягко, без давления, напомнит: "Пора сделать паузу". Иногда одного такого сигнала достаточно, чтобы человек не загнал себя в стресс.

Почему вы занялись именно этой темой?

Идея возникла, когда я работал в Киевском политехническом институте. Тогда я одновременно вел несколько проектов и готовился к защите диссертации — нагрузки было очень много. В какой-то момент я почувствовал выгорание, стал уставать не только морально, но и физически. Так как я работаю с системами на основе искусственного интеллекта, мобильными приложениями и IoT-технологиями, то задумался о том, почему бы не попробовать использовать технологии, чтобы отслеживать собственное ментальное состояние и не выгореть от переутомления.

Я начал тестировать существующие приложения, но они мне не подошли. У некоторых не хватало нужных функций, другие были слишком навязчивыми, как будто приказывали мне, что делать. Я не люблю такое. Когда каждые 10 минут на телефон приходят уведомления, это сильно отвлекает и как будто бы давит еще сильнее. Мне ближе спокойный и дружелюбный подход. В то время мне помогали только медитации и майндфулнес практики. И я подумал, что было бы хорошо создать приложение, которое поможет людям "поймать тишину" и улучшить ауру внутри и вокруг себя. Так и появилась идея сделать Auri. Кстати, символом проекта я выбрал лесную лисичку, которая олицетворяет спокойствие и внутренний баланс.

У вас уже был опыт в этой области?

Да, у меня есть опыт в области электронного здравоохранения. Я разрабатывал алгоритмы машинного обучения, которые обрабатывали данные, поступающие с носимых устройств. Это такие приборы, как пульсоксиметры, ЭКГ и акселерометры – они позволяют получать физиологические сигналы в реальном времени и отслеживать состояние человека вне клинической среды. Основная задача заключалась в том, чтобы научиться читать эти данные и предсказывать возможные отклонения. Например, мы пытались на основе показателей частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и других параметров выявлять признаки дыхательных расстройств, таких как апноэ сна, когда человек перестает дышать во сне. Мы также изучали сигналы, связанные с качеством сна, и использовали показатели пульса и вариабельности сердечного ритма, чтобы оценить уровень стресса. Именно этот опыт пригодился, когда я начал разрабатывать собственное приложение.

На каком этапе разработки сейчас приложение?

Сейчас приложение находится в активной фазе разработки. Так как я инженер, то и архитектура Auri с самого начала строилась по инженерной логике. То есть упор больше делался на техническую часть, на сохранность данных, интеграцию ИИ и так далее.

Но я прекрасно понимаю, что речь идет о здоровье, а это очень чувствительная тема. Даже если Auri не медицинский продукт, для меня важно, чтобы он опирался на реальные показатели и работал с ними корректно. Поэтому все, что связано с анализом физиологических данных и формированием подсказок от ИИ, мы создаем в тесной связке с экспертами. Я консультируюсь с преподавателями факультета биомедицинской инженерии Киевского политеха. Мы с ними уже работали раньше, когда я делал исследование для своей диссертации.

Вы действительно верите, что ваше приложение кому-то может помочь, или это просто очередной медицинский инструмент, который интересен только айтишникам?

Конечно, я верю в то, что делаю. Иначе зачем все это?!

Я верю, что Auri найдет своего пользователя. Оно будет полезно всем. Особенно молодым родителям, которые все внимание отдают ребенку, забывая о себе. Или студентам, которые совмещают учебу с работой. Да и офисным сотрудникам, и госслужащим… Всем, кто испытывает усталость и не хочет доводить себя до депрессии.