Врачи рассказали, как заставить организм снизить аппетит

Как заставить организм снизить аппетит
Фото: www.unsplash.com
продолжениеНазваны лучшие для чашки кофе 2,5 часа
Существуют механизмы, которые сами помогают есть меньше

Американские ученые нашли естественный способ заставить организм самостоятельно снижать аппетит. В тонком кишечнике человека есть особые клетки, которые выделяют гормон GLP-1. Он влияет на чувство сытости и помогает удерживать сахар в крови на нужном уровне.

Когда у человека развивается ожирение, таких клеток становится заметно меньше. В опытах на мышах выяснилось, что у особей с лишним весом их почти на 60% меньше, чем у здоровых.

Специалисты утверждают, что популяцию этих клеток можно восстановить. Главным помощником здесь является триптофан – аминокислота, которую мы получаем с едой. В организме она превращается в вещество индол, запускающее рост клеток, отвечающих за выработку важнейшего гормона.

Достаточно много полезного вещества содержится в курятине, индейке, рыбе, яйцах, бобовых культурах, орехах, семенах и молочных продуктах. Дополнительно стоит включать в рацион брокколи и разные виды капусты.

Ученые подчеркивают, что важно не просто есть белок, а выстраивать разнообразный и сбалансированный рацион. От питания напрямую зависит работа микробиоты – полезных бактерий, которые участвуют в обмене веществ и влияют на уровень гормонов.

Оптимальным считается такое соотношение: примерно 30% калорий должны приходиться на белки, 30% – на жиры и 40% – на углеводы. Такой подход помогает регулировать вес, укрепляет здоровье кишечника и в целом улучшает самочувствие.

Источник: Мdpi.com ✓ Надежный источник

Катастрофа в рядах ВСУ: срочные новости из зоны спецоперации

Украинских солдат гонят на убой

США расставили сети: Зеленский — в ловушке. Что ждет Киев после встречи Путина и Трампа

Над Незалежной продолжают сгущаться тучи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей