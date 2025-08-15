Врачи рассказали, как заставить организм снизить аппетит

Существуют механизмы, которые сами помогают есть меньше

Американские ученые нашли естественный способ заставить организм самостоятельно снижать аппетит. В тонком кишечнике человека есть особые клетки, которые выделяют гормон GLP-1. Он влияет на чувство сытости и помогает удерживать сахар в крови на нужном уровне.

Когда у человека развивается ожирение, таких клеток становится заметно меньше. В опытах на мышах выяснилось, что у особей с лишним весом их почти на 60% меньше, чем у здоровых.

Специалисты утверждают, что популяцию этих клеток можно восстановить. Главным помощником здесь является триптофан – аминокислота, которую мы получаем с едой. В организме она превращается в вещество индол, запускающее рост клеток, отвечающих за выработку важнейшего гормона.

Достаточно много полезного вещества содержится в курятине, индейке, рыбе, яйцах, бобовых культурах, орехах, семенах и молочных продуктах. Дополнительно стоит включать в рацион брокколи и разные виды капусты.

Ученые подчеркивают, что важно не просто есть белок, а выстраивать разнообразный и сбалансированный рацион. От питания напрямую зависит работа микробиоты – полезных бактерий, которые участвуют в обмене веществ и влияют на уровень гормонов.

Оптимальным считается такое соотношение: примерно 30% калорий должны приходиться на белки, 30% – на жиры и 40% – на углеводы. Такой подход помогает регулировать вес, укрепляет здоровье кишечника и в целом улучшает самочувствие.