Роман Костомаров признался, что фигурное катание теряет приоритет в его жизни

Прославленному фигуристу приходится приспосабливаться к новым условиям

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров исполнил песню "Есть только миг" на ледовом шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви". 48-летний спортсмен признался, что вокал стал для него великой радостью – после пережитой комы и ампутации Роман любит жизнь и свое ремесло.

Костомаров прежде уже выступал с песней "Город, которого нет" на шоу Авербуха "Любимые песни о главном" и в шоу "Аватар". Образ Железного Дровосека сильно приглянулся Роману. Эксперимент оказался незабываемым. В этот раз ему предложили композицию – и он согласился.

"Тем более что под нее номер откатали бронзовые призеры Олимпиады в Ванкувере – моя жена Оксана Домнина в паре с Максимом Шабалиным. И я был очень рад, что мы в одном проекте", – признался спортсмен в беседе с женским журналом "Клео.ру".

Роману аккомпанировал джаз бэнд "Фонограф" Сергея Жилина. Вместе они работали на студии, что дало свои плоды.

"Мне было важно, чтобы получился "очередной хит", – признался Роман.

Впрочем, кроме вокала, Костомарову есть чем заниматься. Пение он считает занятием для души. И Роман постепенно исключает спорт из своей жизни по ряду причин.

"Понятно, что увлечение спортом и фигурным катанием медленно, но верно уходит из моей жизни, и если раньше оно отнимало все мое свободное время, заряжало, то сегодня обстоятельства ставят меня в новые условия. Приходится приспосабливаться", – признался спортсмен.