"Рожденный дважды": о невероятной победе Костомарова над смертью сняли фильм

"Рожденный дважды": о невероятной победе Костомарова над смертью сняли фильм
Фото: пресс-служба
Мужество, героизм, стойкость и выдержка!

Фильм "Роман Костомаров: рожденный дважды", рассказывающий о борьбе легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, выйдет в российский прокат 9 марта. Это история о возвращении фигуриста к полноценной жизни благодаря поддержке его семьи, близких людей и помощи высокопрофессиональных врачей.

Напомним, в январе прошлого года внезапная болезнь практически лишила жизни Романа Костомарова. Он находился в коме, врачи провели ему несколько операций и были вынуждены ампутировать конечности. Прогнозы на выздоровление были менее процента. Но он выжил. А уже через 11 месяцев снова вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой, чтобы исполнить их знаменитую программу "Кармен", принесшую им золотую олимпийскую медаль. Он, как и его герой тореадор, смог укротить болезнь, победить смерть и вернуть себе полноценную жизнь.

Фото: пресс-служба

"Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то, – говорит спортсмен. – Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле. Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, – друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей