Лишившийся конечностей Костомаров встал на коньки - ошеломительное видео

Фигурист снова рассекает по льду

История знаменитого российского спортсмена Романа Костомарова достойна экранизации. Страшная болезнь лишила фигуриста самого дорого – атлету ампутировали конечности. Однако невероятная сила духа помогает Роману успешно справляться с тяжелыми испытаниями. Сегодня, 11 декабря, социальные сети разорвал видеоролик, на котором Костомаров снова катается на коньках.



Ситуация, в которой оказался фигурист, грозила завершиться тем, что он не смог бы даже самостоятельно ходить. Однако качественные протезы, поддержка родных и поклонников, а также бесконечная воля к полноценной жизни помогли спортсмену сделать почти невозможное – Роман снова встал на коньки.



Конечно, подобного рода подвиги тяжело даются человеку, который фактически стал инвалидом. Во время проката Костомарову было сложно затормозить и в итоге он упал. Верная супруга находилась рядом и как могла поддерживала любимого мужа. Костомаров пообещал не останавливаться на достигнутом и "идти дальше". Ошеломительный видеоролик с достижениями фигуриста собрал много восторженных комментариев.