Natan встал на защиту Дубцовой после критики ее срыва на "Сокровищах императора"

Певец привык контролировать ситуацию и утверждает, что Ирина гораздо спокойнее, чем считают зрители

Natan публично вступился за Ирину Дубцову, чье поведение в реалити "Сокровища императора" многие зрители сочли несдержанным, грубым и капризным. Певец, комментируя на подкасте "Все реалити" критику в адрес коллеги, заявил, что все "половина на половину".

"Но она действительно не такой истеричный человек. Я, по крайней мере, с этим не сталкивался", – высказался артист.

Бывший участник Black Star считает при этом, что привыкшая к окружению помощников Ирина могла привыкнуть к тому, что многие обязанности за нее выполняли другие. И она могла оказаться не готова к необходимости заботиться о себе самостоятельно, оказавшись в суровом реалити.

Natan, кстати, считает обычным делом необходимость терпеть капризы девушки, и потому трудностей для себя не видел.

"Поэтому для меня сложностей не было, учитывая еще и то, что я пил антидепрессанты. Понимал, что капризы будут, это же ее первое подобное реалити", – признается артист.

Кстати, нередко Натан носит рюкзак Ирины, что считает обычной вежливостью. Хотя в других парах такого не наблюдается.