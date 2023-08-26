Не смирилась: овдовевшая Алентова отказалась снимать обручальное кольцо

81-летняя артистка похоронила мужа в прошлом году

В прошлом месяце была годовщина смерти народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Режиссер скончался 5 июля 2022 года. Вдова Вера Алентова долгое время не появлялась на публике, поскольку трагедия подкосила ее, но потом постепенно звезда театра и кино стала выходить к людям. Сейчас многие отмечают: 81-летняя актриса выглядит потрясающе.

Еще один интересный факт, на который обратили внимание поклонники: Вера Валентиновна отказалась снимать обручальное кольцо после смерти мужа. Очевидно, звезда фильма "Москва слезам не верит" не смирилась с кончиной любимого супруга.

Но оправиться после трагедии Алентовой помогли радостные события. В июне этого года женился внук Веры Валентиновны, сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин. Молодой человек скрепил себя узами брака с Марией Кукушкиной, которая известна по ролям в таких сериалах, как "Триггер" и "Контейнер".

Ранее дочь Веры Алентовой назвала Италию и Нидерланды наиболее привлекательными странами. При этом Юлия Меньшова заявила, что эти государства не интересны ей как места для постоянного проживания, поэтому не навлекла на себя гнев убежденных патриотов. Подробнее об этом писало "Утро.ру".