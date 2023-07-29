Определилась со страной: Меньшова сделала выбор не в пользу России

Артистка выступила с резонансным заявлением

На фоне последних событий, развернувшихся на международной арене, каждое заявление отечественных звезд подвергается детальному анализу. Так, недавние слова известной российской артистки Юлии Меньшовой заставили публику насторожиться.



Как известно, сегодня некоторые отечественные звезды предпочитают родному государству просторы зарубежных стран. Немало звезд отечественной эстрады покинули Россию за последние полтора года. В связи с этим, жители нашей страны очень внимательно отслеживают любые поползновения своих кумиров в эту сторону.



Большой резонанс вызвало заявление Юлии Меньшовой. На одном из недавних интервью у артистки спросили, какие страны кажутся ей наиболее привлекательными. Убежденные патриоты, которые весьма болезненно реагируют на происходящие в мире события, по всей видимости, ожидали, что Юлия назовет нашу Родину самой лучшей и привлекательной страной.



Однако звезда сделала выбор в пользу европейских государств. Меньшова подчеркнула, что особый интерес у нее вызывают Италия и Нидерланды. Впрочем, наследница легендарного российского режиссера Владимира Меньшова подчеркнула, что с точки зрения постоянного проживания ни одна из зарубежных стран ей не интересна.



К слову, недавно Меньшова с матерью Верой Алентовой были задержаны полицией в центре Москвы.

