Бузова поменяла отношение к регистрации брака
Ольга Бузова. Кадр: соцсети
Знаменитость сделала откровенное признание

Звезда социальных сетей Ольга Бузова откровенно рассказала, что за последние годы ее взгляды на официальный брак заметно изменились. Своими размышлениями она поделилась с прессой.

Артистка призналась, что в молодости воспринимала штамп в паспорте как обязательное условие крепкого союза. По ее словам, такое отношение к браку было заложено с детства – родные ее учили, что если люди вместе, то это обязательно должно быть оформлено и скреплено документами.

Однако со временем жизненный опыт заставил девушку пересмотреть эти убеждения. Она пришла к выводу: внешние атрибуты и формальности сами по себе не способны удержать чувства и не являются гарантией прочного союза.

Знаменитость не отвергает саму идею семьи, но считает, что регистрировать отношения имеет смысл только тогда, когда оба человека действительно готовы к этому шагу и делают его по внутреннему желанию, а не из-за давления традиций или ожиданий окружающих.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
