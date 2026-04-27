В Черновцах отменили концерт Приходько

Вокруг Анастасии Приходько разгорелся грандиозный скандал за считаные дни до ее шоу в Черновцах. Разборки закончились строгим наказанием – отменой концерта. А все потому, что певица опубликовала пост на русском языке. Это вызвало бурную реакцию у некоторых пользователей, и ситуация быстро переросла в настоящий бойкот.
Все произошло из-за фразы, в которой она написала, что говорит "на киевском русском языке". Для части аудитории это оказалось неприемлемым, и в Сети поднялась волна критики. Давление оказалось настолько сильным, что у организаторов не осталось выбора.
Площадка в Черновцах, где планировалось выступление, отказалась подписывать договор с представителями знаменитости. В итоге концерт, намеченный на начало мая, отменили без переноса.
Представитель певицы объяснил ситуацию тем, что разгорелся "мини-скандал", и команда решила не усугублять напряжение. По его словам, искать другую площадку не стали, чтобы не провоцировать еще большую реакцию ненавистников.
