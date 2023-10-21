Риге стоит адекватнее оценивать свои возможности

Прибалтийские страны продолжают играть микроскопическими мускулами и всеми силами пытаются доказать международному сообществу, что имеют вес в мировом пространстве. Недавно власти Латвии договорились до того, что призвали при необходимости закрыть для России Балтийское море. Прибалтийцам уже жестко ответили в Москве.



Член Совфеда от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков весомо отметил, что Латвии необходимо хорошенько проанализировать ситуацию и оценить возможности собственных ВМС, прежде чем позволять себе подобные угрозы в адрес располагающей мощным флотом Москвы.



Как известно, некоторое время назад латвийский лидер Эдгарс Ринкевичс объявил: если будет установлена связь Москвы с диверсией на трубопроводе между Эстонией и Финляндией, то Россию нужно лишить выхода в Балтийское море.

Российский сенатор с усмешкой отметил, что весьма забавно слышать, когда государство с флотом "из 5 минных тральщиков 80-х годов" раздумывает над тем, чтобы перекрыть целое море.



К слову, ранее на угрозы Латвии перекрыть Балтийское море ответили в Кремле.

