Латвию после нахальной угрозы Москве жестко поставили на место

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Прибалтийские страны продолжают играть микроскопическими мускулами и всеми силами пытаются доказать международному сообществу, что имеют вес в мировом пространстве. Недавно власти Латвии договорились до того, что призвали при необходимости закрыть для России Балтийское море. Прибалтийцам уже жестко ответили в Москве.
Член Совфеда от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков весомо отметил, что Латвии необходимо хорошенько проанализировать ситуацию и оценить возможности собственных ВМС, прежде чем позволять себе подобные угрозы в адрес располагающей мощным флотом Москвы.
Как известно, некоторое время назад латвийский лидер Эдгарс Ринкевичс объявил: если будет установлена связь Москвы с диверсией на трубопроводе между Эстонией и Финляндией, то Россию нужно лишить выхода в Балтийское море.
Российский сенатор
с усмешкой отметил, что весьма забавно слышать, когда государство с флотом "из 5 минных тральщиков 80-х годов" раздумывает над тем, чтобы перекрыть целое море.
К слову, ранее на угрозы Латвии перекрыть Балтийское море ответили в Кремле.
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