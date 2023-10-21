Латвию после нахальной угрозы Москве жестко поставили на место

Латвию после нахальной угрозы Москве жестко поставили на место
Фото: www.unsplash.com
Риге стоит адекватнее оценивать свои возможности

Прибалтийские страны продолжают играть микроскопическими мускулами и всеми силами пытаются доказать международному сообществу, что имеют вес в мировом пространстве. Недавно власти Латвии договорились до того, что призвали при необходимости закрыть для России Балтийское море. Прибалтийцам уже жестко ответили в Москве.

Член Совфеда от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков весомо отметил, что Латвии необходимо хорошенько проанализировать ситуацию и оценить возможности собственных ВМС, прежде чем позволять себе подобные угрозы в адрес располагающей мощным флотом Москвы.

Как известно, некоторое время назад латвийский лидер Эдгарс Ринкевичс объявил: если будет установлена связь Москвы с диверсией на трубопроводе между Эстонией и Финляндией, то Россию нужно лишить выхода в Балтийское море.

Российский сенатор с усмешкой отметил, что весьма забавно слышать, когда государство с флотом "из 5 минных тральщиков 80-х годов" раздумывает над тем, чтобы перекрыть целое море.

К слову, ранее на угрозы Латвии перекрыть Балтийское море ответили в Кремле.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Хаматова согласилась приехать в Россию после заманчивого предложения

Знаменитость не отказывается от заработка

Раскрыт тайный смысл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО

Скоро это найдет отражение в зоне СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей