Объявивший войну России артист получил расплату сразу после возвращения

Знаменитость ждет наказание

Певец Шарлот, более известный не своим творчеством, а провокационными поступками, после череды скандалов вернулся в Россию – тут его приняли с распростертыми объятиями. Только не поклонники, а сотрудники правоохранительных органов. Они ждали задержания артиста с самого начала, как он объявил в своих соцсетях о покупке билета обратно.

Шарлот успел отличиться еще в России, когда несколько раз имитировал собственную смерть перед выходом нового альбома. После начала СВО он уехал в Армению, где демонстративно сжег свой паспорт и объявил об отказе от родной страны. Спустя время одиозная знаменитость обратился к поклонникам с просьбой дать ему денег на обратный билет в страну. Сожженный паспорт к этому моменту он, видимо, восстановил.

Перед возвращением Шарлот выложил подробности о предстоящем рейсе, объявив России войну – он заявил, что едет в страну, чтобы "сражаться за русскоязычную культуру и защиту великого статуса "Творец"". Дополнительно артист анонсировал выход нового альбома, как делал это во времена прошлых скандальных выходок, напоминает телеканал "360".

Однако сразу после возвращения объявивший войну России Шарлот получил расплату – его моментально задержала полиция и под конвоем увела из аэропорта. Кадры появились в распоряжении "Пятого канала".

Против знаменитости могут возбудить сразу несколько уголовных дел: дискредитация ВС РФ, публичное оскорбление государственных символов, а также разжигание ненависти. Хотя пока, согласно данным источников, Шалот отделается двумя административками.