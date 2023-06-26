Известный артист сжег свой паспорт РФ

Известный артист сжег свой паспорт РФ
Фото: соцсети
После этого он попросился в Киев

Популярный в молодежных кругах певец Эдуард Шарлот заявил в соцсетях, что не считает себя российским гражданином. Ранее он исполнял песню, в которой критиковал российскую власть.

Знаменитость опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт РФ и признается, что хочет в Киев. 

"Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями, по-другому бы запел", – реагируют на его выходки российские общественники.

Шарлот и ранее был известнен своими выходками. К примеру, в начале года сообщалось о том, что он скончался. Позже оказалось, что так артист решил прорекламировать новые композиции. Это был второй раз, когда он инициировал собственную смерть.

В целом поклонники утверждают, что психическое состояние знаменитости нередко бывает нестабильным.

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