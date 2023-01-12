Похороны через месяц: россиянам сообщили о смерти известного певца

Артист долгое время страдал

В Сети появились сообщения о смерти 24-летнего российского певца Эдуарда Шарлота. Новость опубликовали на его официальной странице в социальных сетях.

Что именно стало причиной гибели артиста не указывалось – до этого со всех его личных аккаунтов были удалены практически все записи. Также сообщалось, что по неизвестной причине похороны будут проводить через месяц, 7 февраля, сообщает "Радио 1".

Ранее Шарлот говорил, что больше не хочет жить. Он испытывал сильные эмоциональные потрясения и грозил самоубийством. О его смерти уже однажды сообщалось в соцсетях, но тогда все оказалось пиар-акцией перед выходом его новой композиции.