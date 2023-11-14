Сбежавший в Армению певец клянчит деньги на билет в Россию

Артист сжег паспорт РФ и убежал, но потом передумал

В период активного "исхода" артистов из России некоторые с особым старанием пытались доказать, что полностью рвут все связи с нашей страной. Среди таких артистов особенно отличился молодой певец Шарлот, по паспорту носящий имя Эдуард Шарлот. Впрочем, в порыве антироссийского экстаза он даже сжег удостоверяющий личность документ. Однако времена меняются, и теперь певец клянчит деньги на билет в родную страну.



После известных событий прошлого года молодой исполнитель решил расплеваться с родным государством, собрал вещички и спешно уехал в Армению, передает информационный ресурс "Радио 1". Надо полагать, там дела знаменитости пошли не так радужно, как он рассчитывал.



Недавно в социальных сетях Шарлот опубликовал пост, в котором без ложной скромности клянчит деньги у народа. Судя по всему, артист не сумел заработать даже на обратный билет в Россию. По крайней мере, именно на него он просит скинуться подписчиков, сообщает телеканал "360".



При этом певец, как ни в чем не бывало, добавил, что в России планирует записать новый альбом, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



К слову, ранее стало известно, почему популярная певица Тамара Гвердцители отказывается возвращаться в Россию.

