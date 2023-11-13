Гвердцители отказывается возвращаться в Россию: раскрыта неожиданная причина

Россияне вряд ли увидят звезду в ближайшее время

Популярная в нашей стране грузинская певица Тамара Гвердцители в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию. На фоне общей нестабильности и массового отъезда знаменитостей из нашей страны вокруг нежелания артистки давать концерты в России ходит немало слухов. Бывший продюсер знаменитости Сергей Пудовкин расставил все точки над i.



Пудовкин отметил, что после того, как певица уехала из России, он перестал с ней сотрудничать. Сергей раскрыл неожиданную причину решения Гвердцители игнорировать нашу страну. Все дело в том, что она переживает огромную душевную боль и сейчас занята тем, чтобы восстановить свое психологическое равновесие. Причина кроется в смерти любимой матери Гвердцители. Для певицы ее уход стал страшным ударом, от которого она до сих пор не оправилась, уверяет продюсер.



Сергей добавил, что артистке даже несколько месяцев пришлось провести в реабилитационном центре после нервного срыва. Так что пока знаменитость даже не думает о том, чтобы продолжать творческую деятельность в России. Сейчас она полностью сконцентрирована на восстановлении психического и эмоционального состояния.



Впрочем, это не мешает Тамаре Гвердцители выступать в европейских странах, хотя ее концерты особой популярностью среди иностранцев не пользуются.



К слову, ранее были раскрыты астрономические гонорары артистки.

