Гвердцители отказывается возвращаться в Россию: раскрыта неожиданная причина

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Популярная в нашей стране грузинская певица Тамара Гвердцители в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию. На фоне общей нестабильности и массового отъезда знаменитостей из нашей страны вокруг нежелания артистки давать концерты в России ходит немало слухов. Бывший продюсер знаменитости Сергей Пудовкин расставил все точки над i.
Пудовкин отметил, что после того, как певица уехала из России, он перестал с ней сотрудничать. Сергей раскрыл неожиданную причину решения Гвердцители игнорировать нашу страну. Все дело в том, что она переживает огромную душевную боль и сейчас занята тем, чтобы восстановить свое психологическое равновесие. Причина кроется в смерти любимой матери Гвердцители. Для певицы ее уход стал страшным ударом, от которого она до сих пор не оправилась, уверяет продюсер.
Сергей добавил, что артистке даже несколько месяцев пришлось провести в реабилитационном центре после нервного срыва. Так что пока знаменитость даже не думает о том, чтобы продолжать творческую деятельность в России. Сейчас она полностью сконцентрирована на восстановлении психического и эмоционального состояния.
Впрочем, это не мешает Тамаре Гвердцители выступать в европейских странах, хотя ее концерты особой популярностью среди иностранцев не пользуются.
К слову, ранее были раскрыты астрономические гонорары артистки.
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