Шесть нулей: Пудовкин рассекретил гонорары игнорирующей Россию Гвердцители

Тамара Гвердцители не поет в России с апреля 2022 года. Зато сейчас афиши ее концертов украшают улицы Казахстана. О судьбе игнорирующей нашу страну Народной артистки Грузии корреспонденту "Утро.ру" рассказал ее бывший продюсер Сергей Пудовкин за кулисами концерта к 100-летию со дня рождения поэта Михаила Танича в Кремле

С весны 2023-го Тамара Гвердцители дает творческие вечера в Тбилиси. На одном из них она рассказала, почему больше не выступает в нашей стране: "Я уважаю Россию, в которой жила 30 лет, люблю ее, она является частью моей жизни. Но чувство родины является самым высоким. Моя мама родилась в Одессе. Все мои предки родом оттуда. Мой прадедушка был раввином одной их одесских синагог. А с началом Великой Отечественной семью эвакуировали в Тбилиси".

2 июля 2023 года певица дала сольный концерт в Зеленом театре Кишинева. А 19 ноября выйдет на сцену Дворца Республики. Цена билетов достигает 50 тысяч тенге (примерно 10 тысяч рублей). И это оправдано, если знать про ошеломительные гонорары звезды.

"В России она по стоимости входила в первую пятерку артистов (по слухам, гонорар за ее выступление составлял примерно 50 тысяч евро, или пять миллионов рублей, сумма с шестью нулями – Прим. ред.), – сообщил бывший продюсер певицы Сергей Пудовкин. Они прекратили сотрудничество.

"Мы с ней сегодня не общаемся, – пояснил он. – Почему? Вопрос, наверное, все-таки больше к ней. Я к Тамаре Михайловне отношусь с глубоким уважением. Она хорошая артистка, талантливая вокалистка и прекрасная женщина".



"Сюда она пока не приезжает – перестала планировать гастроли в России. Ну, дай Бог, чтобы ей хорошо дышалось и счастливо жилось", – заметил продюсер.