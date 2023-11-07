Шесть нулей: Пудовкин рассекретил гонорары игнорирующей Россию Гвердцители

Шесть нулей: Пудовкин рассекретил гонорары игнорирующей Россию Гвердцители
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Тамара Гвердцители не поет в России с апреля 2022 года. Зато сейчас афиши ее концертов украшают улицы Казахстана. О судьбе игнорирующей нашу страну Народной артистки Грузии корреспонденту "Утро.ру" рассказал ее бывший продюсер Сергей Пудовкин за кулисами концерта к 100-летию со дня рождения поэта Михаила Танича в Кремле

С весны 2023-го Тамара Гвердцители дает творческие вечера в Тбилиси. На одном из них она рассказала, почему больше не выступает в нашей стране: "Я уважаю Россию, в которой жила 30 лет, люблю ее, она является частью моей жизни. Но чувство родины является самым высоким. Моя мама родилась в Одессе. Все мои предки родом оттуда. Мой прадедушка был раввином одной их одесских синагог. А с началом Великой Отечественной семью эвакуировали в Тбилиси".

2 июля 2023 года певица дала сольный концерт в Зеленом театре Кишинева. А 19 ноября выйдет на сцену Дворца Республики. Цена билетов достигает 50 тысяч тенге (примерно 10 тысяч рублей). И это оправдано, если знать про ошеломительные гонорары звезды.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"В России она по стоимости входила в первую пятерку артистов (по слухам, гонорар за ее выступление составлял примерно 50 тысяч евро, или пять миллионов рублей, сумма с шестью нулями – Прим. ред.), – сообщил бывший продюсер певицы Сергей Пудовкин. Они прекратили сотрудничество.

 "Мы с ней сегодня не общаемся, – пояснил он. – Почему? Вопрос, наверное, все-таки больше к ней. Я к Тамаре Михайловне отношусь с глубоким уважением. Она хорошая артистка, талантливая вокалистка и прекрасная женщина". 

"Сюда она пока не приезжает – перестала планировать гастроли в России. Ну, дай Бог, чтобы ей хорошо дышалось и счастливо жилось", – заметил продюсер.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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