Сжегшего паспорт России певца заподозрили в новом преступлении

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Российского исполнителя Шарлота заподозрили в покупке "военника". По итогам призывной комиссии певца признали негодным к прохождению срочной службы – причиной стало плоскостопие третьей степени.
Как оказалось, сжегший российский паспорт певец прошел комиссию еще до того, как улетел в Армению. И, пока медики думали, тот эмигрировал – устроил историю с якобы сожжением паспорта, после чего начал клянчить деньги у преданных поклонников.
Лишь после получения статуса "не годен" Шарлот сообщил, что готов вернуться домой, в Россию. Проблема, пишет Mash, заключается в том, что Эдуард хвастался своим военным билетом еще до прохождения медицинской комиссии. А потому ему светит не только проверка на предмет дискредитацию ВС России и надругательством над государственным символом, но и, вполне вероятно, мошенничество – из-за предполагаемой покупки военного билета.
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