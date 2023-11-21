Сжегшего паспорт России певца заподозрили в новом преступлении

Исполнитель мог купить себе военный билет

Российского исполнителя Шарлота заподозрили в покупке "военника". По итогам призывной комиссии певца признали негодным к прохождению срочной службы – причиной стало плоскостопие третьей степени.

Как оказалось, сжегший российский паспорт певец прошел комиссию еще до того, как улетел в Армению. И, пока медики думали, тот эмигрировал – устроил историю с якобы сожжением паспорта, после чего начал клянчить деньги у преданных поклонников.

Лишь после получения статуса "не годен" Шарлот сообщил, что готов вернуться домой, в Россию. Проблема, пишет Mash, заключается в том, что Эдуард хвастался своим военным билетом еще до прохождения медицинской комиссии. А потому ему светит не только проверка на предмет дискредитацию ВС России и надругательством над государственным символом, но и, вполне вероятно, мошенничество – из-за предполагаемой покупки военного билета.