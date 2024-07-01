Германия продолжает создавать образ "империи зла" вокруг нашей страны

Многие европейские государства выступают с жестких антироссийских позиций. В Европе давно стали нормой русофобские заявления. С очередным дерзким выпадом в адрес российского лидера Владимира Путина и нашей страны выступил Берлин.



Позицию Германии озвучила руководительница главного немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок. Высокопоставленная немка объявила, что наш президент якобы жаждет пошатнуть безопасность во всей Европе.

"Мы видим, что цель Путина – бросить вызов безопасности в Европе", – объявила шеф немецкой дипломатии.

Бербок также добавила, что в самое ближайшее время Москва станет "самой большой угрозой для Европы". Таким образом, некоторые европейские государства продолжают создавать образ "империи зла" вокруг нашей страны.

Немецкий дипломат пафосно добавила, что европейцам необходимо бросить все силы на "защиту каждого сантиметра" Евросоюза. В то же время, руководительница МИД Германии подчеркнула, что крайне важно усилить помощь Вооруженным силам Украины, киевский режим должен чувствовать безоговорочную поддержку со стороны Запада.

К слову, ранее в адрес президента России Владимира Путина резко высказался кандидат в руководители Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.