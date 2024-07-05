Политолог Марков назвал возможную причину визита Орбана в Москву

Раскрыта тайная цель встречи Путина и Орбана
Кадр видео РБК
Политик мог приехать, чтобы передать весточку от Зеленского

Венгерский премьер Виктор Орбан нанес неожиданный визит в Москву. Основная цель – провести переговоры с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Российский президент также был не против увидеться: во время приветствия европейского политика он с намеком выразил большое сожаление, что объемы торговли между двумя странами сильно сократились.

По данным зарубежных СМИ, Орбан приехал в Россию в качестве венгерского, а не европейского политика. Он не предупреждал Брюссель о своих намерениях. Политолог Сергей Марков объяснил, в чем может заключаться тайная цель визита премьер-министра в Москву.

Эксперт полагает, что Орбан хочет больше узнать о взглядах Путина на мирное урегулирование и понять, насколько жестко он готов стоять на своих условиях и возможны ли какие-то компромиссы. До этого политик провел небольшую беседу с Владимиром Зеленским, подробности которой в значительной степени не известны широкой публике.

"Есть шанс, хотя это и маловероятно, что Зеленскому удалось передать с Орбаном какой-то план Путину", – говорит Марков.

Также не исключено, что венгерский премьер мог обратить внимание на какую-то важную деталь в своей беседе с президентом Украины, которая может привести к миру. Поэтому он поспешил провести срочные переговоры с Путиным в личном формате.

При этом визит Орбана в Москву вызвал серьезное недовольство в Европе. Еврокомиссия заявила, что этот шаг является "неправильным" и не поможет остановить Россию на Украине.

Источник: Лента.ру
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