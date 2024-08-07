Express: Третья мировая война может начаться в ближайшие 10 лет

На Земле возникли три опасные горячие точки

Третья мировая война должна начаться в ближайшее десятилетие, уверен британский обозреватель Джонатан Саксти. Он назвал три вероятные точки, которые могут послужить триггером полномаштабного конфликта между странами.

Первой является Россия-Украина, где последние полтора года идет серьезное противостояние. Вторая – Израиль-Палестина, угрожающая усилить обострение в самое ближайшее время. И последняя – Китай-Тайвань, которая, по его словам, представляет наибольшую опасность, поскольку связана со стратегическими интересами США.

Несмотря на то, что геополитическое напряжение достигает критической точки, другие страны до сих пор не воспринимают все достаточно серьезно. Обозреватель отмечает, что Британия так и не извлекла уроков из украинского конфликта, когда резко взлетели цены на энергоносители. Война в Азии и вовсе приведет Европу в жуткий упадок – настолько будут велики последствия.

"Давно назрело, мы выросли и поняли, что наступает крупная война, вероятно, окутывающая Евразию и связывая воедино все эти в настоящее время изолированные конфликты", – подытожил Саксти.