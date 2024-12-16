Давление на нашу страну усиливается

Западные страны практически поголовно настроены в жестком антироссийском ключе. Однако некоторые государства стараются выдерживать взвешенную политику и значительно более лояльно относятся к Москве, среди таких стран – Венгрия. Впрочем, это не помешало Будапешту нанести подлый удар в спину России – власти поддержали очередную санкционную атаку по Москве. В республике поспешили объяснить причину такого поступка.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто рассказал о позиции страны по поддержке 15-го пакета санкций Европейского союза, который направлен против России. В своем заявлении он подчеркнул, что решение было принято с учетом национальных интересов Венгрии, поскольку удалось добиться исключения некоторых мер, которые могли бы нанести вред венгерской экономике.

"Поскольку удалось "вычистить" из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", – рассказал венгерский министр.

Сийярто отметил, что в частности, удалось сохранить исключение для венгерской нефтегазовой компании MOL, которая продолжает экспортировать нефтепродукты, произведенные из российского сырья. Это позволило защитить энергетическую безопасность страны, что является приоритетом для венгерского правительства.

Венгрия старается придерживаться взвешенной позиции, исходя из собственных национальных интересов, что вызывает недовольство у некоторых партнеров по Евросоюзу. За это Будапешт нередко называют союзником Москвы, что в республике считают необоснованной критикой.

К слову, ранее стало известно о введении санкций против российских знаменитостей.