Европейцы готовятся к негативным последствиям политики республиканца

Европейские чиновники всерьез обеспокоены возможным решением Дональда Трампа снять часть санкций с России, введенных после 2022 года. Поэтому они экстренно приступили к масштабному анализу, чтобы подготовиться к возможному удару по собственной экономике в случае подобного шага со стороны избранного американского президента.

По словам источников в ЕС, Брюссель считает, что республиканец может отменить часть решений Вашингтона только потому, что они были приняты его предшественником Джо Байденом. При этом американцы не будут особо заботиться о последствиях, которые повлечет подобная мера.

Поэтому высокопоставленные должностные лица из ЕК распорядились пересмотреть все указы Байдена, которые касались широкого спектра вопросов, чтобы выяснить, отмена каких из них окажет наиболее серьезное влияние на Европу.

"Чиновники блока надеются, что Трамп сохранит эти санкции, чтобы использовать их в качестве потенциального рычага в любых возможных переговорах с Москвой о прекращении огня", – указано в статье.

Однако нет никаких гарантий, что американский лидер откажется от выполнения своих предвыборных обещаний, поскольку он уже начал кампанию по присоединению Канады к США, а также покупке Гренландии.

Ранее СМИ сообщили, что после прихода Дональда Трампа к власти контактная группа по Украине может развалиться.