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Во время совместных учений армий Южной Кореи и США американский истребитель F-16 сбросил несколько бомб на жилые кварталы. По предварительной информации, пострадало семь человек.
Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени в населенном пункте, расположенном в 43 км к северу от Сеула. Снаряды сошли с самолета нештатно – сообщается, что их было около восьми. В результате незапланированной атаки несколько жилых домов оказались разрушены.
Известно, что в учениях использовались бомбы Mk-82. Вес одного снаряда составляет почти 230 килограммов, из которых около 90 – взрывчатый компонент. Маневры проходили на полигоне Пхочхон, который расположен в 25 километрах от границы с Северной Кореей.
ВВС Южной Кореи заявили, что проводят расследование инцидента и принесли извинения за ущерб.
В учениях принимали участие более 160 единиц техники. Их основная цель – выявление угроз, отработка наводки артиллерии, а также взятие под контроль целевых районов.
Незалежная оказалась в очень сложной ситуации