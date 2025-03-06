Американский истребитель сбросил бомбы на деревню в Южной Корее

Американский истребитель сбросил бомбы на деревню в Южной Корее
Фото: Jim van de Burgt / wikimedia.org
Есть разрушения и пострадавшие

Во время совместных учений армий Южной Кореи и США американский истребитель F-16 сбросил несколько бомб на жилые кварталы. По предварительной информации, пострадало семь человек.

Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени в населенном пункте, расположенном в 43 км к северу от Сеула. Снаряды сошли с самолета нештатно – сообщается, что их было около восьми. В результате незапланированной атаки несколько жилых домов оказались разрушены.

Известно, что в учениях использовались бомбы Mk-82. Вес одного снаряда составляет почти 230 килограммов, из которых около 90 – взрывчатый компонент. Маневры проходили на полигоне Пхочхон, который расположен в 25 километрах от границы с Северной Кореей. 

ВВС Южной Кореи заявили, что проводят расследование инцидента и принесли извинения за ущерб.

В учениях принимали участие более 160 единиц техники. Их основная цель – выявление угроз, отработка наводки артиллерии, а также взятие под контроль целевых районов.

Источник: Ренхап

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