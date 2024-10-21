Западные эксперты внимательно следят за ситуацией

Западные аналитики объявили о раскрытии сценария мощного удара российского лидера Владимира Путина по Соединенным Штатам. По данным авторитетного зарубежного издания Economist, создание новой платежной структуры БРИКС может привести к краху финансового главенства Вашингтона.



В статье издания отмечается, что наша страна активно продвигает идею о создании глобальной финансовой системы для проведения оплат в рамках БРИКС, чтобы снизить доминирование Америки в мировой экономике. Это также позволит защитить Москву и ее союзников от экономических санкций, введенных западными странами.

Предполагается, что альтернативная система проведения оплат БРИКС обеспечит более дешевые и быстрые транзакции, что может быть привлекательным для государств с развивающимися экономиками. В условиях глобальной финансовой нестабильности такая система может стать важным инструментом для стран, стремящихся уменьшить свою зависимость от американского доллара и сократить влияние санкций Вашингтона на свои экономики.

Эксперты считают, что успешное создание подобной системы может усилить позиции БРИКС на мировой арене и спровоцировать изменение финансового баланса сил. Однако, реализация этого проекта потребует времени и значительных усилий от всех стран-участниц блока.

К слову, ранее Украине предложили идеальный сценарий завершения конфликта.