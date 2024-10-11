КП: Лавров и Блинкен создали атмосферу напряжения на ужине в Лаосе

Один интересный нюанс на встрече вызвал массу вопросов у журналистов

Сергей Лавров накануне прибыл в Лаос по случаю 19-го Восточноазиатского саммита и принял участие в гала-ужине вместе с другими высокопоставленными лицами на мероприятии. Среди них был госсекретарь США Энтони Блинкен. До последнего было неясно, поговорят ли политики хотя бы неофициально, тем самым создав крайне напряженную интригу для журналистов, сообщает "Комсомольская правда".

Они напомнили, что весной прошлого года между Лавровым и Блинкеном состоялась беседа в коридоре, которую инициировал американец. В этот раз, по их словам, ситуация была неоднозначной.

Журналисты отметили, что в один момент политики оказались буквально в нескольких метрах друг от друга, как охрана перекрыла доступ к коридору, оцепив его со всех сторон. Посмотреть, состоялась ли беседа между представителями России и США, было невозможно.

В это время в зал один за другим заходили высокопоставленные лидеры стран-участников, но ни Лаврова, ни Блинкена среди них не было. В заключение явились премьер Индии Моди и глава ООН Гутерриш. Российский и американский делегаты устроили внегласный поединок, кто попадет на гала-ужин последним.

Первым внутрь в сопровождении охраны зашел Лавров и буквально через 30 секунд проследовал Блинкен. Что породило дополнительные разговоры о возможных переговорах между ними без камер.

"Вот и гадай после этого: Блинкен специально ждал, чтобы прийти последним? То есть хоть таким образом хотел почувствовать себя все еще самым-самым. Или два министра просто пропустили вперед глав государств?", – подытожили журналисты.

Ранее на Западе расшифровали предупреждение Лаврова по поводу Арктики, заявив, что глава российского МИД полностью подтвердил готовность страны к противостоянию с НАТО.