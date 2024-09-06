Шеф российской дипломатии выразился предельно точно

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров резко отреагировал на слова официального представителя МИД Незалежной Георгия Тихого в адрес российского лидера Владимира Путина. Истерику, которую устроили на Украине из-за нашего президента, шеф российской дипломатии объяснил одним словом.



Речь идет о резонансном высказывании представителя киевского режима по поводу отказа монгольских властей накладывать арест на нашего главнокомандующего по ордеру Международного уголовного суда. В Киеве действия Улан-Батора назвали "ударом по правосудию". Тихий также пригрозил республике возможными последствиями за это решение, что вызвало резонанс и ответную реакцию Москвы.

Лавров в своем комментарии назвал подобные высказывания со стороны официальных лиц Украины "хамством". Этими емким словом шеф российской дипломатии объяснил происходящее. Очевидно, что подобные угрозы в адрес третьих стран, таких как Монголия, в контексте их отношений с Россией являются неприемлемыми и выходят за рамки дипломатического общения.

Таким образом, Украина пытается диктовать независимым государствам, каким образом им выстраивать свою политику и отношения с Россией, что противоречит нормам международного права и уважения суверенитета стран.

К слову, ранее в адрес Монголии начали поступать официальные угрозы.