МИД РФ назвал слова Киева о Путине и Монголии хамством

Лавров одним словом объяснил истерию Киева из-за Путина
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Шеф российской дипломатии выразился предельно точно

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров резко отреагировал на слова официального представителя МИД Незалежной Георгия Тихого в адрес российского лидера Владимира Путина. Истерику, которую устроили на Украине из-за нашего президента, шеф российской дипломатии объяснил одним словом.

Речь идет о резонансном высказывании представителя киевского режима по поводу отказа монгольских властей накладывать арест на нашего главнокомандующего по ордеру Международного уголовного суда. В Киеве действия Улан-Батора назвали "ударом по правосудию". Тихий также пригрозил республике возможными последствиями за это решение, что вызвало резонанс и ответную реакцию Москвы.

Лавров в своем комментарии назвал подобные высказывания со стороны официальных лиц Украины "хамством". Этими емким словом шеф российской дипломатии объяснил происходящее. Очевидно, что подобные угрозы в адрес третьих стран, таких как Монголия, в контексте их отношений с Россией являются неприемлемыми и выходят за рамки дипломатического общения.

Таким образом, Украина пытается диктовать независимым государствам, каким образом им выстраивать свою политику и отношения с Россией, что противоречит нормам международного права и уважения суверенитета стран.

К слову, ранее в адрес Монголии начали поступать официальные угрозы.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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