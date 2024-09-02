Путин признался, что спит всего шесть часов в сутки

"Соврать неудобно": Путин поделился подробностями личной жизни
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Глава страны готов честно отвечать на любые вопросы

Российский лидер Владимир Путин, общаясь с учениками школ, поделился подробностями личной жизни. Глава нашей страны готов честно отвечать на многие вопросы, на этот раз он рассказал о своем режиме сна. Эта тема очень интересовала одного из десятилетних участников открытого урока с президентом.

Владимир Владимирович отметил, что обычно забывается сном всего на шесть часов, а иногда и меньше. Однако он подчеркнул, что такой режим не является примером для подражания и посоветовал ребятам уделять достаточное время для полноценного отдыха.

"Соврать неудобно, скажу как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато", – честно заявил руководитель государства, обращаясь к школьникам.

Общеизвестно, что полноценный сон играет важную роль в поддержании здоровья и работоспособности, особенно для растущего организма. Недостаток сна может негативно сказаться на успеваемости в учебе и общем самочувствии. Так что Владимир Путин посоветовал детям спать не меньше 8 часов в сутки.

Эти слова президента вызвали отклик среди школьников, которые с интересом слушали его советы. Глава страны быстро нашел общий язык с детьми и объяснил, что такой короткий сон – это не показатель занятости, а упущение. Президент отметил, что не может правильно организовать свой рабочий день, поэтому недосыпает.

К слову, ранее появились неожиданные подробности состояния Путина из-за атаки на нашу страну.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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