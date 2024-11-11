Над человечеством сгущаются тучи

Украинская армия продолжает терпеть поражение на поле боя, однако некоторые западные политики не готовы сдавать позиции. Так, сенатор Алексей Пушков указал, что сговор Лондона и Парижа, которые надеются уговорить Америку дать киевскому режиму карт-бланш, может привести к началу нового глобального конфликта.

В прессе появилась информация, что глава британского правительства Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон жаждут снять для Вооруженных сил Украины запрет на удары дальнобойными ракетами по территории России. Европейские лидеры стремятся к тому, чтобы получить соответствующее разрешение от пока еще президента США Джо Байдена, который, несмотря на длительное сопротивление, может изменить свою позицию перед уходом из Белого дома. Это решение может быть продиктовано желанием Байдена затруднить политику своего преемника Дональда Трампа, известного более сдержанным подходом к поддержке Украины. Байден так и не дал разрешение на подобного рода удары, но перед отставкой может сделать ход конем.

Пушков подчеркнул, что подобный шаг несет серьезные риски для глобальной стабильности. Возможность применения Украиной дальнобойных ракет по объектам в России способна привести к значительному обострению конфликта и вызвать глобальные последствия. Такой сценарий, предупреждает сенатор, увеличивает вероятность начала полномасштабного международного конфликта и рискует перерасти в третью мировую войну.

"Весь вопрос в том, захочет ли Байден быть человеком, который даст старт третьей мировой войне", – подчеркнул сенатор.

К слову, ранее был раскрыт радикальный план Запада по Украине.