Немецкие депутаты потребовали у властей перемирия на Украине к Рождеству

"На Рождество": в Германии выступили с отчаянным требованием по Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Эскалация ситуации пугает многих

Депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч выступили с отчаянным призывом к немецкому кабинету министров предпринять шаги для деэскалации конфликта, продолжающегося на украинской территории. Нарастание напряженности в регионе пугает многих, простые европейцы давно хотят мира. На этом фоне парламентарии предложили организовать перемирие к Рождеству, подчеркнув, что дальнейшее обострение ситуации несет угрозу не только для сторон конфликта, но и для всей Европы.

Гизи и Барч выразили обеспокоенность действиями западных стран, включая разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории нашей страны. Очевидно, это решение только усугубило конфликт и снизило шансы на мирное урегулирование. Депутаты считают, что Германия должна занять активную позицию и предложить дипломатическое решение, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Власти могли бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год", – отметили госдеятели. 

Эскалация конфликта вызывает особую тревогу на фоне яростных заявлений некоторых немецких политиков, которые, в отличие от народа, готовы идти до конца. Так, кандидат в канцлеры от Христианского демсоюза Кристиан Мерц сообщил, что в случае его избрания он готов поддержать поставки ракет Taurus ВСУ. Это заявление вызвало волну критики в обществе, так как подобные шаги могут еще больше обострить конфликт и ухудшить ситуацию в регионе.

В Германии нарастает запрос на мирное урегулирование. Многие жители страны выступают за прекращение боевых действий и возвращение к диалогу. Инициатива депутатов партии "Левые" нашла отклик у простых немцев, которые не хотят быть втянутыми в войну.

К слову, ранее странное решение США по России вызвало недоумение на Западе.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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