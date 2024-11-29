Кровавые злодеи превращены в пепел

Российские бойцы провели успешную операцию под Харьковом, в результате которой разгромили логово террористов из преступной группировки "Азов"*. Важной информацией поделился отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Он со ссылкой на собственные источники рассказал, что наши военные действовали в районе села Копанки, благодаря разгрому места дислокации боевиков были ликвидированы более 20 преступников из националистического формирования.

Несколько дней назад в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что это село взято под полный контроль российской армии.

Марочко отметил, что время наступления был нанесен удар по фланговым позициям подразделений противника, что позволило разрушить три укрепленных пункта. Эти действия обеспечили ликвидацию значительной части националистов, укрепив позиции российских войск.

Освобождение села Копанки имеет важное значение для дальнейшего продвижения российской армии. Установление контроля над этим участком фронта позволяет улучшить стратегическое положение и обеспечивает возможность более уверенного наступления на соседних направлениях.

Операции в Харьковской области идут своим ходом, армия Россия продолжает разрушать украинскую военную инфраструктуру и ликвидировать боевиков, которые действуют в данном регионе.

К слову, ранее стало известно об атаке на Западную Украину.

*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации