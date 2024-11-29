Киев обвинил Вашингтон в помехах "победам Украины"

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк предъявил претензии американским властям из-за темпов оказания помощи. Он заявил, что США из-за своей бюрократии нередко задерживали отправку жизненно важных поставок украинском войскам. К примеру, в течение последних пары месяцев Байден обещал предоставить порядка 6,5 млрд долларов, но до сих пор этого не сделал по различным причинам.
Подоляк уверен, что именно действия Вашингтона привели к тому, что ВСУ терпят большие потери, а ВС РФ стремительно продвигаются вглубь территорий.
"Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами", – заявил политик.
Советник напомнил, что некоторое время назад Владимир Зеленский отмечал неполную поставку и реализацию помощи Украине, которая была одобрена американскими властями. Подобные трудности могут помешать стараниям пока еще действующей администрации Байдена в предоставлении максимальных возможностей для украинцев до прихода Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, США планировали успеть выделить украинцам дополнительно 6 млрд долларов.
Ранее в Киеве выдвинули новые условия для начала переговорного процесса с Россией.
Эксперт расшифровал слова российского президента