Украинцы остались недовольны усилиями американцев по вложениям в конфликт с Россией

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк предъявил претензии американским властям из-за темпов оказания помощи. Он заявил, что США из-за своей бюрократии нередко задерживали отправку жизненно важных поставок украинском войскам. К примеру, в течение последних пары месяцев Байден обещал предоставить порядка 6,5 млрд долларов, но до сих пор этого не сделал по различным причинам.

Подоляк уверен, что именно действия Вашингтона привели к тому, что ВСУ терпят большие потери, а ВС РФ стремительно продвигаются вглубь территорий.

"Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами", – заявил политик.

Советник напомнил, что некоторое время назад Владимир Зеленский отмечал неполную поставку и реализацию помощи Украине, которая была одобрена американскими властями. Подобные трудности могут помешать стараниям пока еще действующей администрации Байдена в предоставлении максимальных возможностей для украинцев до прихода Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, США планировали успеть выделить украинцам дополнительно 6 млрд долларов.

Ранее в Киеве выдвинули новые условия для начала переговорного процесса с Россией.