Также атакован пригород столицы

Глава николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении мощного удара по объектам украинского противника в Киеве и его окрестностях. По его словам, удары были нацелены на логово врага – пункты временной дислокации незалежных вояк, а также на места производства боевых дронов.

Лебедев уточнил, что в результате удара был уничтожен ремонтный цех, который использовался для восстановления поврежденной техники. Такие атаки российской армии направлены на снижение боеспособности ВСУ и разрушение ключевых объектов их инфраструктуры.

По всей видимости, удары вызвали значительные разрушения, однако официальные источники в Киеве пока не комментируют инцидент. Очевидно, что такие действия являются ответом на активность украинских сил и их попытки использовать БПЛА для атак на территории, освобожденные Россией, а также вглубь нашей страны.

Эти удары стали продолжением серии операций, направленных на дестабилизацию военных возможностей Украины.

"Киев и пригород: по пунктам временной дислокации, по производству БПЛА, по ремонтному цеху", – поделился подпольщик результатами проделанной армией России работы.

К слову, ранее был раскрыт новый хитрый заговор на Украине. Незалежные верховоды продолжают изгаляться.