Аллергикам точно вход воспрещен

Чрезмерная любовь к черешне вызывают у многих аллергическую реакцию в виде проблем с ЖКТ и риском развития сахарного диабета, предупредила диетолог Елена Соломатина.

Специалист рекомендует с осторожностью употреблять эти ягоды – с особой опаской нужно относиться к такому десерту тем, кто имеет инсулинорезистентность и лишний вес. Несмотря на невысокую калорийность, черешня взаимодействует с инсулином.

В летний сезон россияне желают как следует "наесться" черешней на целый год вперед. Однако диетолог рекомендует отказаться от такой затеи. Причина следующая: витамины в ягоде надолго в человеческом организме не задерживаются.

Оптимальная порция черешни в день – три горсти ягод в руку.

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