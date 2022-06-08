Кому нужно отказаться от черешни: россиян предупредили о вреде излюбленной ягоды

Кому нужно отказаться от черешни: россиян предупредили о вреде излюбленной ягоды
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
продолжениеНазвана самая вредная заправка для окрошки
Аллергикам точно вход воспрещен

Чрезмерная любовь к черешне вызывают у многих аллергическую реакцию в виде проблем с ЖКТ и риском развития сахарного диабета, предупредила диетолог Елена Соломатина.

Специалист рекомендует с осторожностью употреблять эти ягоды – с особой опаской нужно относиться к такому десерту тем, кто имеет инсулинорезистентность и лишний вес. Несмотря на невысокую калорийность, черешня взаимодействует с инсулином.

В летний сезон россияне желают как следует "наесться" черешней на целый год вперед. Однако диетолог рекомендует отказаться от такой затеи. Причина следующая: витамины в ягоде надолго в человеческом организме не задерживаются. 

Оптимальная порция черешни в день – три горсти ягод в руку.

А не так давно диетолог рассказала, чем вредны для организма ранние арбузы.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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