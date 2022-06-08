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Чрезмерная любовь к черешне вызывают у многих аллергическую реакцию в виде проблем с ЖКТ и риском развития сахарного диабета, предупредила диетолог Елена Соломатина.
Специалист рекомендует с осторожностью употреблять эти ягоды – с особой опаской нужно относиться к такому десерту тем, кто имеет инсулинорезистентность и лишний вес. Несмотря на невысокую калорийность, черешня взаимодействует с инсулином.
В летний сезон россияне желают как следует "наесться" черешней на целый год вперед. Однако диетолог рекомендует отказаться от такой затеи. Причина следующая: витамины в ягоде надолго в человеческом организме не задерживаются.
Оптимальная порция черешни в день – три горсти ягод в руку.
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