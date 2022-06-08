С такой едой только и остается набирать килограммы

Диетолог Марина Макиша предупредила россиян, что самая вредная заправка для окрошки – покупной квас. В таком напитке содержится огромное количество сахара. И лучше окрошку им не портить.

Медик сравнила подобный квас со сладкими газированными напитками – разницы совершенно никакой. Если употреблять такой салат на регулярной основе, можно прибавить себе не один килограмм. Если желаете отведать окрошки на квасе – выбирайте самый натуральный продукт, где содержится меньше всего углеводов.

Сахар, к тому же, будет съеден в "живом" квасе бактериями. Тогда углеводов будет меньше. Поэтому всегда читайте состав продукта перед тем, как его купить.

"Если там 4–5 граммов, такой квас для окрошки подходит. А если 10–12 граммов углеводов, то считайте, что вы заправляете блюдо газировкой со всеми вытекающими последствиями", – предупредила специалист.

Полезнее всего окрошка на кефире – сахара нет, а полезных веществ там содержится хоть отбавляй, особенно белок и кальций.