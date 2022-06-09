За вредной привычкой может скрываться чувство голода

Эксперты объясняют, что тяга к сладкому может быть привычкой из детства. К примеру, часто у детей сладости ассоциируются с чем-то приятным – приехали гости, проходит праздник. Поеданием сладкой еды они пытаются вернуть старые чувства. Однако порой за этим скрывается неосознаваемое о конца базовое чувство голода.

Для понимания причин нужно проанализировать, достаточно ли человек ест на завтрак, в обед или ужин, а также с какой скоростью он поедает пищу – иногда мозг не успевает понять, что тело насытилось. Решается проблема просто: нужно начать есть с толком и расстановкой.

Если человек в одиночку может съесть большое количество сладкого, не испытав при этом ни насыщения, ни радости, то это может говорить о проблемах. В таких случаях требуется помощь психолога и эндокринолога, поскольку подобное пищевое поведение сигнализирует либо о высоком уровне стресса, либо о болезнях.

При эмоциональном голоде можно выпить стакан теплой воды и подождать. Если чувство не прошло, то допустимо съесть одну конфету с пониманием, что это требуется мозгу.

Поможет чистка зубов, поскольку мятный привкус часто отбивает желание есть.