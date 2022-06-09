Откажитесь от всего, что так любите

Люди возрастом от 60 лет уже не могут злоупотреблять кофе и сладкими напитками, заявил диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Кофе способно выволить полезные микроэлементы из организма – включая кальций. В итоге развивается остеопороз. Провоцируется гипервозбудимость, возникают скачки давления. А они опасны тем, что разрушают сосудистые стенки. Когда человеку 60 лет, стенки у него уже хрупкие.

В пожилом возрасте могут развиваться начальные признаки сахарного диабета – либо сам диабет – с избыточной массой. Поэтому злоупотреблять газированными напитками, пакетированными соками категорически не рекомендуется.

С осторожностью нужно относиться к алкоголю, которые выводит из клеток активную воду, и ограничивает поступление жидкости в клетку. Сама вода находится в этот момент во внеклеточном пространстве. Скачет артериальное давление, предупредил медик россиян.