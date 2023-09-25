Андрей Воробьёв объявил о переходе всех подмосковных детсадов на стандарт "Предшкола"

Андрей Воробьёв объявил о переходе всех подмосковных детсадов на стандарт "Предшкола"
Андрей Воробьев. Фото: Антон Чернов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством сообщил о завершении перехода всех детских садов Подмосковья на стандарт "Предшкола".
Воробьёв подчеркнул, что важно не только строить новые детские сады, но и обеспечивать качественный переход детей от дошкольного обучения к начальной школе.

"Здесь важны и новые методики, и современное оборудование, ну и, конечно, особое внимание уделяем взаимодействию со школой – не только воспитателей и учителей, но и детей и школьников-шефов. Они проводят совместные мероприятия в рамках единого календаря образовательных событий", – прокомментировал губернатор.

Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн подчеркнул важность новых методик, современного оборудования и сотрудничества с школами. Он также упомянул программу "Палисадики", работу по уплотнению групп и открытию дошкольных групп на базе школ.

Так, в текущем году в Подмосковье было открыто 32 новых детских сада на почти 8,3 тысячи мест.

Кроме того, продолжается работа по капитальному ремонту существующих детских садов. Работы уже завершились в 17 садах, а ещё 12 садов будут отремонтированы до конца 2023 года. В 2024 году планируется отремонтировать еще 20 дошкольных учреждений.
Напомним, что стандарт "Предшкола" был внедрен в Московской области два года назад. Он обеспечивает гладкий и бесперебойный переход детей от дошкольного обучения к начальной школе.

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