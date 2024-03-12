Россияне рассказали, где планируют провести отпуск весной: Москва и Стамбул

Россияне рассказали, в каких городах планируют провести отпуск весной
Фото: freepik.com/
Праздники сограждане предпочитают проводить на природе или в путешествии

Весна – любимое время россиян для путешествий или отдыха на природе. Так как заграница сейчас стала менее доступной для соотечественников, взоры жаждущих впечатлений обратились на родную страну.

Статус самого популярного туристического объекта по-прежнему держат обе российские столицы. Причем весной процент бронирования повышается почти на восемь процентов. Популярны у отдыхающих Иркутск, Казань и самый западный город страны Калининград.

Третью ступеньку на туристическом пьедестале занимает Сочи – около 12 процентов от общего числа забронированных и оплаченных отелей и рейсов.

Не против россияне побывать и в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре. Чаще всего в случае российских туров выбирают места с историческими и архитектурными достопримечательностями.

Из зарубежных направлений лидерство уверенно держит "город контрастов" – Стамбул. Чуть отстают Дубай, Бангкок, столицы Армении и Белоруссии. Апрель отличается повышенным интересом к Токио, а вот в мае многие путешественники собираются увидеть столицу Франции, заинтересовавшую больше сербского или грузинского главных городов.

Ранее мы писали, что впервые с начала пандемии для туристов наконец открылись курорты Восточно-Корейского залива.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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