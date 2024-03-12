Россияне смогут отдохнуть на курортах Восточно-Корейского залива

Это направление было закрыто четыре года из-за пандемии

Впервые с момента окончания пандемии российские туристы отправились отдыхать в Северную Корею. 98 человек посмотрели столицу КНДР Пхеньян, увидели памятник Ким Чен Иру, а также посетили горнолыжный курорт Масикрену. Третья группа путешественников отправилась прямым рейсом 11 марта.

Их ждет стандартная программа с одним исключением – в Пхеньяне они проведут на один день больше и смогут посмотреть столичный музей истории КНДР. Туда они заедут на обратном пути после курорта Масикрену.

К слову, последний стал любимым местом отдыха россиян на берегах Восточно-Корейского залива. Он практически всегда пустой и нет никаких очередей ни на спуск, ни на подъем, ни за арендой прокатного инвентаря. Комплекс включает в себя пляжи с более 15 отелями и 37 гостиницами.

Добраться в Северокорейскую республику сейчас можно только самолетом. Организаторы также рассматривают возможность паромной переправы туристов из Владивостока. Туроператоры заявили, что у них есть прямая связь с коллегами из Северной Кореи. Сейчас главное — наладить контакт и войти в рабочее русло, отмечают специалисты.

Когда из КНДР прибудет третья группа, продажу туров временно приостановят. Снова посетить эту страну можно будет в начале мая.



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